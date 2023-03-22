Общество 22 марта 2023, 16:16 Путин призвал к поддержке многообразия национальных языков в России Путин отметил важность поддержки многообразия национальных языков в России РИА «Новости»

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Важно поддерживать многообразие национальных языков в России. Такое заявление сделал глава государства Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».

Он призвал к этой мере во время вручения премий в области литературы и искусства за произведения для детей и премий для молодых деятелей культуры за 2022 год.

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После официальной части Путин разговаривал с лауреатами за бокалом шампанского. Одним из его собеседников стал режиссер Айдар Заббаров. Тот отметил, что театр в Татарстане — не просто досуговый центр, но и институт сохранения родного языка. Путин согласился с этой оценкой.

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«То, что вы говорите, это очень важно», — сказал он.

По его словам, после исчезновения СССР в России сильно сократилась поддержка национальных языков. Путин отметил, что на территории страны насчитывается порядка 170 разных народных способов устной коммуникации.

«Очень-очень важно поддерживать это многообразие», — сказал Путин.

Также он отметил, что некоторые из языков на территории России уже не имеют носителей.