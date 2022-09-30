Путин призвал к консолидации всего общества | 360°

Общество 30 сентября 2022, 16:05 Поделиться Telegram

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Viber Путин призвал к консолидации всего общества Президент России Путин призвал общество консолидироваться

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Российскому обществу необходимо консолидироваться в нынешних сложных внешнеполитических условиях и вызовах. Об этом на церемонии в Большом Кремлевском дворце заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нам нужна консолидация всего общества. Поле битвы, куда нас позвала история, — это битва за наш народ, за большую историческую Россию, за наших детей, внуков и правнуков», — заявил он.

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Российский лидер подчеркнул, что страна ведет борьбу за то, чтобы никому не пришло в голову, что русский язык и культуру можно вычеркнуть.

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Путин подчеркнул, что начавшийся слом западной гегемонии необратим.

«Как раньше уже не будет. Слом западной гегемонии уже необратим», — заявил президент.

В конце выступления глава государства подписал договоры с главами Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей о вхождении территорий в состав России.

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