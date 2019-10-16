Путин призвал избегать ситуаций, когда до пострадавших от катаклизмов не доходят деньги

Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке обратил внимание на плохо организованную финансовую поддержку пострадавших. Он призвал в будущем не допускать ситуаций, когда деньги не доходят до людей.

«Надеюсь, что больше не будет ситуаций, когда деньги не дошли до людей», — заявил Путин.

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Он также отметил, что чиновники в критической ситуации должны работать с полной отдачей, с «душой и сердцем», сообщил ТАСС. В противном случае, по мнению Путина, госслужащим следует найти другую работу.

16 октября в Кремле проходит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО. На встрече обсудили состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, а также состоянием социальных объектов и транспортной инфраструктуры.

Особое место в повестке мероприятия занимает подготовка к начинающемуся осенне-зимнему сезону.