  • Путин призвал избегать ситуаций, когда до пострадавших от катаклизмов не доходят деньги

    16 октября 2019, 14:55

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин во время совещания по ликвидации последствий паводка в Иркутской области и на Дальнем Востоке обратил внимание на плохо организованную финансовую поддержку пострадавших. Он призвал в будущем не допускать ситуаций, когда деньги не доходят до людей.
    Путин призвал избегать ситуаций, когда до пострадавших от катаклизмов не доходят деньги

    «Надеюсь, что больше не будет ситуаций, когда деньги не дошли до людей», — заявил Путин.

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    Он также отметил, что чиновники в критической ситуации должны работать с полной отдачей, с «душой и сердцем», сообщил ТАСС. В противном случае, по мнению Путина, госслужащим следует найти другую работу.

    16 октября в Кремле проходит совещание по вопросам ликвидации последствий паводков в Иркутской области и ДФО. На встрече обсудили состояние дел с выплатами пострадавшим, строительством и капремонтом жилья, а также состоянием социальных объектов и транспортной инфраструктуры.

    Особое место в повестке мероприятия занимает подготовка к начинающемуся осенне-зимнему сезону.