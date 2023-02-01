Важное 01 февраля 2023, 17:28 Путин призвал исключить бюрократию при оказании помощи гражданам Президент России Путин: помощь гражданам не должна увязнуть в бюрократии РИА «Новости»

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Российские власти должны эффективно оказывать помощь людям, пострадавшим от обстрелов украинских боевиков на приграничных территориях. Об этом на совещании по восстановлению разрушенного из-за атак ВСУ жилья заявил президент Владимир Путин.

«Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах. Действовать необходимо эффективно и быстро, решение этих задач не должно вязнуть в бюрократических процедурах», — сказал он.

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По словам президента, многие люди оказались вынуждены покинуть свои дома и переехать к родственникам или во временные пункты проживания.

«Проблемы для граждан стоят остро, нужно либо отремонтировать дома и их имущество, либо возместить потерю. Необходимо вернуть к нормальной работе объекты энергетики и теплоснабжения», — добавил глава государства.

Также Путин назвал приоритетной задачей лишение украинских боевиков возможности обстреливать приграничные территории России.