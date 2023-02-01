01 февраля 2023, 17:28
Путин призвал исключить бюрократию при оказании помощи гражданам
Президент России Путин: помощь гражданам не должна увязнуть в бюрократии
Российские власти должны эффективно оказывать помощь людям, пострадавшим от обстрелов украинских боевиков на приграничных территориях. Об этом на совещании по восстановлению разрушенного из-за атак ВСУ жилья заявил президент Владимир Путин.
«Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах. Действовать необходимо эффективно и быстро, решение этих задач не должно вязнуть в бюрократических процедурах», — сказал он.
Реклама
По словам президента, многие люди оказались вынуждены покинуть свои дома и переехать к родственникам или во временные пункты проживания.
«Проблемы для граждан стоят остро, нужно либо отремонтировать дома и их имущество, либо возместить потерю. Необходимо вернуть к нормальной работе объекты энергетики и теплоснабжения», — добавил глава государства.
Также Путин назвал приоритетной задачей лишение украинских боевиков возможности обстреливать приграничные территории России.
Владимир Путин
Реклама
Реклама