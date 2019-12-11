Путин призвал глав регионов четко реагировать на обращения ветеранов

Президент России Владимир Путин призвал глав регионов максимально чутко и в кратчайшие сроки реагировать на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны. Заявление было сделано на заседании оргкомитета «Победа».

«Везде есть свои герои Великой Отечественной войны — фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу», — приводит РИА «Новости» слова главы Российского государства. Путин добавил, что руководители регионов должны знать проблемы каждого ветерана и своевременно, в приоритетном порядке их решать.

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Президент выступил на заседании оргкомитета «Победа», который занимается подготовкой к торжественным мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что необходимо постоянно следить за обновлением экспозиций в военных музеях, проводить выставки, акции и научно-практические конференции.

Особое внимание главы регионов, по словам Путина, должны уделять благоустройству воинских мемориалов.

В июле 2019 года российский президент подписал указ, согласно которому 2020 год объявляется Годом памяти и славы. Организацию и проведение праздничных мероприятий в год 75-летия Победы он возложил на оргкомитет «Победа».