  • Путин призвал глав регионов четко реагировать на обращения ветеранов

    11 декабря 2019, 17:46

    Андрей Иванов

    Президент России Владимир Путин призвал глав регионов максимально чутко и в кратчайшие сроки реагировать на просьбы ветеранов Великой Отечественной войны. Заявление было сделано на заседании оргкомитета «Победа».
    Путин призвал глав регионов четко реагировать на обращения ветеранов

    «Везде есть свои герои Великой Отечественной войны — фронтовики и труженики тыла. Именно им нужно уделить самое высокое, пристальное, сердечное внимание и заботу», — приводит РИА «Новости» слова главы Российского государства. Путин добавил, что руководители регионов должны знать проблемы каждого ветерана и своевременно, в приоритетном порядке их решать.

    Путин объявил проведение Года памяти и славы Победы в 2020-м

    Подробнее

    Президент выступил на заседании оргкомитета «Победа», который занимается подготовкой к торжественным мероприятиям в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он отметил, что необходимо постоянно следить за обновлением экспозиций в военных музеях, проводить выставки, акции и научно-практические конференции.

    Особое внимание главы регионов, по словам Путина, должны уделять благоустройству воинских мемориалов.

    В июле 2019 года российский президент подписал указ, согласно которому 2020 год объявляется Годом памяти и славы. Организацию и проведение праздничных мероприятий в год 75-летия Победы он возложил на оргкомитет «Победа».