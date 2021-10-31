Путин призвал G20 поддержать проекты по сохранению лесов в России и Латинской Америке

Президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите G20, предложил странам-участницам составить рейтинг экологических проектов. По его мнению, одними из самых эффективных в нем могут стать проекты по сохранению лесов в России и Латинской Америке.

Путин отметил, что сейчас мировому сообществу нужно сосредоточиться на поддержке наиболее результативных экологических проектов. По словам президента, их можно было бы оценить с точки зрения снижения объема парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар, сообщила «Российская газета».

«Нельзя исключать, что вошедшие в этот рейтинг проекты, предусматривающие меры по сохранению, скажем, лесов в России и в Латинской Америке, окажутся даже более эффективными, чем инвестиции в возобновляемую энергетику в некоторых странах», — отметил Путин.

Президент добавил, что просто сокращения объемов выбросов для решения проблемы глобального потепления недостаточно. Важно наращивать поглощение парниковых газов, для этого в России есть огромные возможности, пояснил он.