Путин призвал доработать закон о QR-кодах в общественных местах

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нынешний рассматриваемый Госдумой законопроект о введении QR-кодов в общественных местах требует доработки. В частности, власти должны подготовить к введению QR-кодов все системы.

«Надо учитывать все нюансы и жизненные ситуации», — процитировало Путина РИА «Новости».

Законопроект ранее повторно направили в регионы, Совет Федерации и правительство. Он должен пройти дополнительное обсуждение накануне второго чтения.

В первом чтении документ одобрен. Он предполагает, что жители России смогут посещать массовые мероприятия, культурные учреждения, общепит и розничные магазины с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел ковидом, либо медицинского отвода от вакцинации.

До 1 февраля, согласно документу, вместо QR-кода можно будет показывать отрицательный результат ПЦР-теста. Потом это будет разрешено только при медотводе. За проголосовали 329 депутатов, против — 87, один воздержался. Порядок для иностранцев сейчас разрабатывают санитарные власти страны.