22 декабря 2022, 17:16
Путин призвал дать молодежи опору в виде достоверных знаний
Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России
Молодежь необходимо вооружить достоверными знаниями. Для этого требуется отдельный академический курс по основам государственности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Госсовете по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.
«Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, <…> внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», — сказал Путин на заседании.
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Глава государства напомнил о нынешнем обострении «информационного противоборства» из-за геополитических событий. По его словам, молодежь из-за информационных атак находится в уязвимом положении.
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Ранее Путин назвал создание новых учебников по истории вопросом общенационального значения. По его словам, история особенно важна на сложных поворотах жизни государства.
Владимир Путин
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