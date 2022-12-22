Общество 22 декабря 2022, 17:16 Путин призвал дать молодежи опору в виде достоверных знаний Путин предложил ввести академический курс по основам государственности России РИА «Новости»

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Молодежь необходимо вооружить достоверными знаниями. Для этого требуется отдельный академический курс по основам государственности России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Госсовете по вопросам реализации молодежной политики в современных условиях.

«Наша задача — дать молодым людям России прочную опору в виде достоверных знаний, <…> внедрить в учебные процессы отдельный академический курс, посвященный истории и основам российской государственности», — сказал Путин на заседании.

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Глава государства напомнил о нынешнем обострении «информационного противоборства» из-за геополитических событий. По его словам, молодежь из-за информационных атак находится в уязвимом положении.

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Ранее Путин назвал создание новых учебников по истории вопросом общенационального значения. По его словам, история особенно важна на сложных поворотах жизни государства.