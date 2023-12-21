Важное 21 декабря 2023, 17:04 Путин призвал чиновников показывать реальные результаты Путин: россияне ждут результатов не на бумаге, а в качестве жизни РИА «Новости»

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Работа чиновников не должна останавливаться ни на минуту: чем больше они делают, тем более широкий диапазон задач перед ними открывается. Об этом на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что работать необходимо на результат, чтобы простые люди могли видеть результаты этой деятельности в своей жизни.

«Граждане страны, безусловно, ждут от нас, как я уже много раз говорил, результатов не на бумаге, а ждут от нас результата такого, который они сами бы ощущали — на уровне, на качестве своей жизни, причем в ежедневном, бытовом режиме», — указал он.

Президент подчеркнул, что огромный объем работ не позволил решить все проблемы, которые накопились в социальной сфере, экономике и финансах. Но в целом ситуация в России удовлетворительная.

«Чем больше мы делаем, тем больше для нас открывается горизонтов того, что нужно еще сделать. Это абсолютно очевидно. От этого никуда не денешься. Нужно только радоваться тому, что у нас появляются новые задачи», — подытожил глава государства.