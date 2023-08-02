Общество 02 августа 2023, 15:33 Путин призвал чиновников относиться к семьям погибших в ходе СВО как к родным Президент Путин: чиновникам следует отнестись к семьям погибших бойцов СВО как к родным РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин попросил всех чиновников страны относится к родным погибших военных во время специальной военной операции(СВО) как к членам своей семьи. Об этом глава государства заявил на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля.

«Это наши семьи. И их дети — наши дети. И относиться нужно именно так не потому, что где-то кто-то это прописал или приказал, а по зову сердца!» — подчеркнул президент.

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Во время церемонии награждения Путин поблагодарил участников спецоперации за проявленный ими героизм. Глава государства отметил, что бойцы преданно служат Родине, отстаивают национальные интересы страны. Российский лидер добавил, что награжденные посмертно военные погибли на полях сражений как герои.