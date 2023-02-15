Общество 15 февраля 2023, 11:20 Путин призвал активизировать формирование органов МЧС в новых регионах России Путин: в новых регионах России нужно активнее формировать органы МЧС РИА «Новости»

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В новых регионах России требуется активизировать работу по формированию территориальных органов МЧС. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на коллегии министерства.

Глава государства отметил, что с начала проведения спецоперации сотрудники МЧС продемонстрировали мужество и решительность при выполнении поставленных задач.

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«Хочу выразить благодарность руководству, военнослужащим и гражданским специалистам МЧС за ответственный подход <…>, за профессионализм», — сказал Путин.

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Президент подчеркнул, что МЧС остается неотъемлемой составляющей системы обеспечения безопасности России. От слаженной работы специалистов ведомства напрямую зависит защита населения и экономики от множества потенциальных угроз, добавил он.

Президент также поставил задачу по совершенствованию системы гражданской обороны с учетом опыта, полученного в Донецкой и Луганской народных республиках.