11 декабря 2022, 15:13
Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений
Президент Путин рассказал, что всегда волнуется, выступая публично
Президент России Владимир Путин откровенно рассказал, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. Об этом глава государства признался ефрейтору Давиду Малыйкину в эфире телеканала «Россия 1».
«Я 20 лет занимаюсь этим „кино“ и тоже волнуюсь», — подбодрил военного российский лидер.
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Ефрейтор Давид Малыйкин во время своего выступления в Георгиевском зале Кремля сбился и ненадолго замолчал.
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Путин поддержал Героя России словами, что здесь все свои. И, тронув военного за плечо, попросил, чтобы он не спешил. Зал сразу же поддержал ефрейтора аплодисментами.
В четверг, 8 декабря, Путин вручил медали «Золотая звезда» 12 героям России. Награду из рук президента получил и Малыйкин.
Путин подчеркнул, что считает всех, кто сейчас находится на передовой спецоперации, настоящими героями.
Военные
Владимир Путин
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