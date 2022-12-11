Общество 11 декабря 2022, 15:13 Путин признался, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений Президент Путин рассказал, что всегда волнуется, выступая публично РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин откровенно рассказал, что до сих пор волнуется во время публичных выступлений. Об этом глава государства признался ефрейтору Давиду Малыйкину в эфире телеканала «Россия 1».

«Я 20 лет занимаюсь этим „кино“ и тоже волнуюсь», — подбодрил военного российский лидер.

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Ефрейтор Давид Малыйкин во время своего выступления в Георгиевском зале Кремля сбился и ненадолго замолчал.

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Путин поддержал Героя России словами, что здесь все свои. И, тронув военного за плечо, попросил, чтобы он не спешил. Зал сразу же поддержал ефрейтора аплодисментами.

В четверг, 8 декабря, Путин вручил медали «Золотая звезда» 12 героям России. Награду из рук президента получил и Малыйкин.

Путин подчеркнул, что считает всех, кто сейчас находится на передовой спецоперации, настоящими героями.