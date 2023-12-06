Общество 06 декабря 2023, 17:32 Путин присвоил звания генералов более 60 офицерам Путин присвоил генеральские звания более 60 офицерам ВС и силовых ведомств РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин присвоил генеральские звания 67 офицерам Вооруженных сил, ФССП, ФСИ, ФПС и Росгвардии. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Таким образом, звание генерал-лейтенанта получили восемь военнослужащих ВС России, звание генерал-майора — 20 военнослужащих, звание вице-адмирала — один военнослужащий и звание контр-адмирала — четыре военнослужащих.

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Кроме того, звание генерал-лейтенанта получили шесть военнослужащих Росгвардии, еще семерым военным присвоили звание генерал-майора.

Также два сотрудники Росгвардии получили звание генерал-лейтенанта, два сотрудника службы получили звание генерал-майора полиции.

Согласно тексту документа, президент также присвоил звание генерал-лейтенанта внутренней службы двум сотрудникам ФССП, звание генерал-майора внутренней службы — шестерым сотрудникам.

Ранее российский лидер подписал указ об установлении численности Вооруженных сил в 2 209 130 человек.