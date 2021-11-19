Путин присвоил звание заслуженного артиста диктору Кочергину

Президент России Владимир Путин присвоил почетное звание «Заслуженный артист России» советскому и российскому диктору и телеведущему Евгению Кочергину. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласна документу, звание присвоено Кочергину за его заслуги в деятельности по развитию отечественных культуры и искусства, за высокие результаты его продолжительной работы.

Евгений Кочергин родился 7 ноября 1945 года в Сталинграде (ныне Волгоград). На работу в системе Гостелерадио СССР он поступил в 1970-м. Россиянам Кочергин запомнился преимущественно тем, что несколько десятилетий вел одну из ведущих передач в Советском Союзе — программу «Время».

Именно Евгению Кочергину доверили почетную и ответственную роль быть диктором на церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр в Москве в 1980-м. Помимо этого, Кочергин проводил многие мероприятия на Красной площади, концерты к памятным датам. Особенно часто его можно было видеть ведущим на Дне города в российской столице.

В начале 90-х годов Кочергин работал на телеканале «Деловая Россия» экономическим обозревателем. За время своей карьеры он провел несколько литературно-художественных программ на Всероссийском радио («После полуночи. Для тех, кто не спит», «Нашей юности оркестр» и другие). Также Кочергин работал и для зарубежной аудитории. Совместно с фирмой «Мелодия» он записывал на пластинки уроки по изучению русского языка для иностранцев.