Общество 05 сентября 2023, 03:58 Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Ростовской области с 14 детьми Губернатор Ростовской области Голубев: «Мать-героиня» воспитывает 14 детей Telegram

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Президент России Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительнице Вареновки Ростовской области Лии Безкоровайной, об этом написал в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. Женщина воспитывает 14 детей.

«Владимир Владимирович Путин своим указом присвоил сегодня звание „Матери-героини“ нашей землячке, жительнице села Вареновка Неклиновского района Лии Александровне Безкоровайной — за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей», — говорится в сообщении.

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Лия Безкоровайная стала первой жительницей Ростовской области, кому присвоено это почетное звание, отметил губернатор. В многодетной семье — 14 детей, старшему 4 сентября исполнился 21 год, младшему нет и года.

Голубев добавил, что в 2016 году регион вручил семейству микроавтобус, а в 2018 Лию Безкоровайную наградили дипломом губернатора Ростовской области «За заслуги в воспитании детей».