Общество 17 января 2023, 09:08 Путин присвоил звание Героя России старшине Алмазу Сафину посмертно Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Сафину РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Звание Героя России посмертно Сафину присвоили за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга.

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Информацию об Алмазе Сафине также опубликовали на официальном портале Республики Башкортостан. Ему было 37 лет. Он был уроженцем села Раевский. Представители местных властей выразили соболезнования родным и близким военнослужащего.

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Ранее Путин назвал всех участников спецоперации героями для россиян. Жители страны проявили мужество и достоинство, поддержав участников СВО, отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что россияне никогда не позволят расколоть их страну. Это — вдохновляющий пример для других государств, добавил он.