Путин присвоил высший дипломатический ранг Захаровой

По данным издания, три года назад Захарова стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса. Это ранг, предшествующий высшему.

Ранее Захарова выразила уверенность, что расовая дискриминация — это вторая большая проблема в Соединенных Штатах после недоработок в сфере логистики и здравоохранения.

«Второй большой блок проблем — это проблема расизма в западном обществе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, которая предстала в полный рост», — обратила внимание дипломат.