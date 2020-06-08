Путин присвоил высший дипломатический ранг Захаровой
Президент России Владимир Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла официальному представителю МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на портал правовой информации.
По данным издания, три года назад Захарова стала чрезвычайным и полномочным посланником первого класса. Это ранг, предшествующий высшему.
Ранее Захарова выразила уверенность, что расовая дискриминация — это вторая большая проблема в Соединенных Штатах после недоработок в сфере логистики и здравоохранения.
«Второй большой блок проблем — это проблема расизма в западном обществе, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, которая предстала в полный рост», — обратила внимание дипломат.