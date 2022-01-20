Путин присвоил Миллеру звание Герой труда

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру, сообщил портал правовой информации.

Государственная награда дана топ-менеджеру за «особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Миллер руководит российским газовым гигантом с 2001 года, а с 2002 года стал заместителем председателя совета директоров ПАО «Газпром».

Согласно закону, звание Героя труда может присваиваться гражданам, которые внесли существенный вклад в социально-экономическое развитие страны, добились выдающихся результатов общественной, государственной и хозяйственной деятельности, направленной на процветание и благополучие России.