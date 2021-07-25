Путин принял участие в спуске на воду траулера «Механик Сизов»

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии спуска на воду большого морозильного рыболовного траулера «Механик Сизов». Церемония прошла на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.

Перед спуском на воду состоялась церемония освящения траулера. При этом присутствовали генеральный директор АО «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков, заместитель министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут, которая стала «крестной матерью» корабля, сообщило РИА «Новости».

«Механик Сизов» стал третьим в серии супертраулеров новейшего поколения. Это одно из самых современных рыбопромысловых судов.

Он предназначен для промысла минтая и сельди пелагическим тралом в Беринговом и Охотском морях и в прилегающих к ним районах Восточного побережья России.

На борту корабля есть оборудование для переработки и заморозки рыбы, хранения и транспортировки ее в порт, получения рыбьего жира, икры, фарша и рыбной муки.

На судне будут работать рыбоперерабатывающая и мукомольная фабрики. Их мощности позволят заготавливать каждые 24 часа 60-80 тонн рыбного филе, 80 тонн фарша сурими и 250 тонн рыбной кормовой муки. Поиск рыбы и контроль траловых операций производятся с помощью гидроакустических и телевизионных рыбопоисковых комплексов.