Путин принял участие в онлайн-саммите ОДКБ из-за обострения на границе Армении и Азербайджана | 360°

Важное 13 сентября 2022, 19:49 Поделиться Telegram

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Viber Путин принял участие в онлайн-саммите ОДКБ из-за обострения на границе Армении и Азербайджана Пресс-секретарь президента РФ Песков: Путин принимает участие в онлайн-саммите ОДКБ РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин принял участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Его организовали из-за обострения между Арменией и Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представитель Кремля уточнил, что саммит проходит в онлайн-формате. Мероприятие началось вечером 13 сентября, сообщил ТАСС.

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Заседание Совета коллективной безопасности проходит в закрытом режиме. Об итогах саммита позже может сообщить пресс-служба Кремля. Также не исключено, что Армения даст указания постоянному комитету проинформировать о деталях заседания журналистов.

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Ситуация на границе между Арменией и Азербайджаном обострилась минувшей ночью. Стороны обвиняют друг друга в эскалации и попытках сорвать переговоры о Нагорном Карабахе.

Армения указала на то, что территорию страны атаковали Вооруженные силы Азербайджана, используя для этого артиллерию, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие.

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