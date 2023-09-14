Общество 14 сентября 2023, 08:24 Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею Yonhap: Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить КНДР РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин принял приглашение КНДР Ким Чен ына посетить КНДР. Об этом сообщило Yonhap со ссылкой на данные северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК).

В Кремле эти данные пока не комментировали. Когда может состояться такой визит — неизвестно.

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Накануне, 13 сентября, Путин и Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме. В общей сложности они продлились более пяти часов.

По оценке представителя Кремля Дмитрия Пескова, встреча вышла очень содержательной. По ее итогам стороны не подписывали никаких документов, так как это изначально не планировалось, о чем ранее предупреждал пресс-секретарь президента России.

На повестке были и двусторонние отношение, и развитие взаимодействия в самых разных сферах — транспорте, логистике, сельском хозяйстве и ряде других.