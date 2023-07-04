04 июля 2023, 19:41
Путин принял девочку из Дербента в Кремле
Путин встретился в Кремле с девочкой из Дербента, которая мечтала его увидеть
Восьмилетняя жительница Дербента, которой не удалось увидеть президента России Владимира Путина во время его визита в Дагестан, приехала с родителями в Кремль. Кадры ее встречи с главой государства показал в Telegram-канале автор и ведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин.
Путин поприветствовал девочку и ее родителей с цветами в руках, отметив, что ему показали кадры, как она плачет.
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«Я, когда уехал из Дербента и приехал в Москву, мне показали кадры, как ты плачешь. Понятно, что я не могу поговорить с каждым человеком, который на площади стоит, но твоя реакция меня расстроила. Поскольку я не могу сам часто ездить из Москвы, я решил тебя пригласить», — сказал Путин.
После президент провел для девочки и ее родителей экскурсию по Кремлю.
Юная жительница Дербента до слез растрогалась из-за невозможности вживую посмотреть на Владимира Путина, когда он приезжал с рабочим визитом в Дагестан. Девочка не смогла увидеть главу государства из-за большого количества людей, вышедших ему навстречу.
Кремль
Дагестан
Владимир Путин
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