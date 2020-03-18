Путин принес соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной

Валентина Гагарина ушла из жизни в возрасте 84 лет. Президент Владимир Путин принес соболезнования и слова поддержки дочерям в связи с кончиной их матери.

«Уважаемые Елена Юрьевна и Галина Юрьевна, примите глубокие соболезнования, слова поддержки и искреннего участия в связи с кончиной вашей мамы — Валентины Ивановны Гагариной», — сказано в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что Гагарина была доброй, интеллигентной, порядочной и душевно щедрой женщиной. Ее очень уважали родные и коллеги.

«И конечно, сегодня нельзя не сказать о том, как много она сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли — Юрии Алексеевиче Гагарине», — заключил президент.

О смерти Валентины Гагариной стало известно вечером 17 марта. О причинах смерти пока ничего не сообщалось. Воспоминаниями о вдове космонавта поделилась соседка семьи Гагариных. Она рассказала, что Валентина была большой рукодельницей, но не очень охотно шла на контакт с людьми.

Валентина Гагарина более 30 лет жила и работала в Звездном Городке в Подмосковье. За свою жизнь она удостоилась таких наград, как орден Ленина, знак отличия губернатора Подмосковья «Благодарю».