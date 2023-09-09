Общество 09 сентября 2023, 15:18 Путин примет участие в заседании ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Ятхоту Кремль: вице-президент Лаоса Ятхоту примет участие в ВЭФ РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин примет участие в пленарном заседании ВЭФ вместе с вице-президентом Лаоса Пани Ятхоту. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Российский лидер совершит рабочую поездку во Владивосток, в ходе которой примет участие в Восточном экономическом форуме. Мероприятие состоится 11-12 сентября. Президенту представят интерактивную презентацию по результатам развития Дальнего востока, затем Путин проведет совещание на тему развития городов региона.

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«Президент России выступит на пленарной сессии ВЭФ, в которой также примет участие вице-президент Лаосской Народно-Демократической Республики Пани Ятхоту», — говорится в сообщении.

У Путина также запланирована встреча с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и общение с модераторами ключевых сессий форума.

На ВЭФ приедут делегации из 10 стран Азии, в том числе Китая. КНР представит вице-премьер Госсовета страны Чжан Гоцин.