Общество 04 декабря 2023, 12:21 Путин примет участие в награждении премией «Волонтер года» на ВДНХ Песков: Путин 4 декабря примет участие в награждении премией «Волонтер года» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин 4 декабря примет участие в награждении премией «Волонтер года», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Церемония пройдет в рамках форума #МЫВМЕСТЕ, уточнило РИА «Новости».

«Состоится это на ВДНХ. И также президент посетит выставку», — пояснил представитель Кремля.

Реклама

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит на площадке выставки-форума «Россия» с 4 по 7 декабря. В этом году он объединил 10 тысяч участников из 95 стран мира, указывали организаторы мероприятия.

Спикерами форума станут более 150 лидеров мнений, руководителей НКО и волонтерских организаций, представители коммерческих компаний и СМИ.

В прошлом году победителем в номинации «Волонтер года» в России признали главу исполнительного комитета Народного фронта в ДНР Владимира Тараненко.