Общество 24 ноября 2023, 12:58 Путин примет участие в конференции по ИИ Песков: Путин поучаствует в конференции по искусственному интеллекту РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в пятницу примет участие в конференции, посвященной искусственному интеллекту. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В пятницу президент примет участие в пленарном заседании конференции „Путешествие в мир искусственного интеллекта“», — отметил он.

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Ранее Путин отмечал, что отечественный рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта начал расти. Он указал на инновации в производстве беспилотников, вертолетов, катеров и гражданской продукции предприятий ОПК. Глава государства также подчеркивал, что стране есть что предложить в этих перспективных и прорывных направлениях.

Также президент исключал возможность того, что искусственный интеллект не способен заменить учителей в школах. При этом он подчеркнул, что инновационные разработки станут хорошим помощником для педагогов в образовательной деятельности.