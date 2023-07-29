Общество 29 июля 2023, 15:35 Путин примет Главный военно-морской парад в Петербурге и Кронштадте Кремль: Путин примет Главный военно-морской парад 30 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте Андрей Крижановский / Общественное достояние / Википедия

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В День Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге и Кронштадте пройдет традиционный парад. Его примет верховный главнокомандующим ВС РФ Владимир Путин. Об этом сообщили в Кремле.

«Глава государства обойдет на катере парадные линии боевых кораблей в акваториях Финского залива, Невы и на Кронштадтском рейде, поздравит личный состав их экипажей с Днем ВМФ», — указано на сайте.

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В этом году в параде примут участие 45 кораблей, катеров и подводных лодок. Праздник завершится торжественным маршем парадных расчетов военнослужащих, а вечером в Петербурге и Кронштадте запустят фейерверк.

Дворцовый мост в Северной столице две ночи подряд, с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, будут разводит под специальный плейлист в исполнении оркестра. Прозвучат композиции «Красный мак», марш «Кронштадт».

Погода также порадует жителей и гостей города на Неве. Жара уйдет, а температура воздуха будет комфортной — от +22 до +24 градусов. Дождей не будет.

Главный военно-морской парад в День ВМФ стали проводить в 2017 году. Парад кораблей делают в акваториях Большого Кронштадтского рейда и реки Невы в Санкт-Петербурге.