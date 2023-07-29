Общество 29 июля 2023, 19:06 Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области на военно-морской парад в Петербург Владимир Путин пригласил многодетную семью из Магаданской области на парад ВМФ в Петербург Дмитрий Шипуля / Общественное достояние / Википедия

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Президент России Владимир Путин пригласил многодетную семью Гореловых из Магаданской области на военно-морской парад в Санкт-Петербурге. Глава семьи Вадим Горелов сказал, что очень хотел бы пожать российскому лидеру руку, Путин предложил организовать это во время парада, написал ТАСС.

Вадим рассказал, что администрация оплатила семье билеты в Северную столицу, 30 июля в 10:00 Гореловы уже будут в городе.

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«Парад завтра в Петербурге в 11:00, так что вы, думаю, можете вполне успеть. Если интерес есть, то организуем это», — сказал Путин.

Семья Гореловых, награжденная орденом «Родительская слава», общалась с главой российского государства по видеосвязи. Дети поблагодарили Путина за организованную для них поезду в Москву. Они рассказали, что им больше всего понравилось в столице, что нового они узнали о своей стране.

Во встрече по видеосвязи из Александровского зала Большого Кремлевского дворца приняли участие несколько многодетных семей. Ради этого Путин прервал переговоры с африканскими лидерами. При этом глава государства извинился перед россиянами, что не смог встретиться с ними лично.

Президент во время общения с семьями отмети, что в жизни нет ничего более значимого, чем родительское и семейное счастье. Он добавил, что их семьи олицетворяют «истинные, а не искусственные ценности» и поблагодарил родителей за то, что они воспитывали дочерей и сыновей в атмосфере любви, заботы и взаимного уважения.

Многодетная мать Олеся Кравцова из Смоленской области подарила президенту Владимиру Путину фигуру ангела, чтобы он всегда оберегал президента России.