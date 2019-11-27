Путин приехал на церемонию прощания с Вербицкой

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что смерть Вербицкой стала для Путина личной утратой. Он пояснил, что президент общался в президентом Санкт-Петербургского государственного университета и относился к ней с большим уважением.

Смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина Подробнее

Иногда глава государства обращался к Людмиле Вербицкой за консультацией прямо с борта самолета.

Людмила Вербицкая скончалась в минувшее воскресенье, 24 ноября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась до последнего.

После гражданской панихиды участники отправятся в храм Смоленской иконы Божией матери, где пройдет отпевание. Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище Петербурга.

Вербицкая была ректором СПбГу с 1994 по 2008 год. Она стала первой женщиной на этом посту. После она перешла на пост президента вуза, а с 2010 года она совмещала эту работу с руководством филологическим факультетом.