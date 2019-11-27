  • Путин приехал на церемонию прощания с Вербицкой

    27 ноября 2019, 13:37

    Анатолий Минкин

    Церемония прощания с президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой началась в актовом зале здания Двенадцати коллегий вуза. На гражданскую панихиду прибыл президент России Владимир Путин. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что смерть Вербицкой стала для Путина личной утратой. Он пояснил, что президент общался в президентом Санкт-Петербургского государственного университета и относился к ней с большим уважением.

    Смерть Вербицкой стала личной утратой для Путина

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    Иногда глава государства обращался к Людмиле Вербицкой за консультацией прямо с борта самолета.

    Людмила Вербицкая скончалась в минувшее воскресенье, 24 ноября. Причиной смерти стало онкологическое заболевание, с которым она боролась до последнего.

    После гражданской панихиды участники отправятся в храм Смоленской иконы Божией матери, где пройдет отпевание. Похоронят Людмилу Вербицкую на Северном кладбище Петербурга.

    Вербицкая была ректором СПбГу с 1994 по 2008 год. Она стала первой женщиной на этом посту. После она перешла на пост президента вуза, а с 2010 года она совмещала эту работу с руководством филологическим факультетом.