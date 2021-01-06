Путин приехал на Рождество в храм под Великим Новгородом

Президент России Владимир Путин приехал прибыл на остров Липно под Великим Новгородом, чтобы принять участие в рождественском богослужении.

Президент прибыл на остров незадолго до полуночи и направился в церковь Николы на Липне, сообщил ТАСС.

Храм расположен в дельте реки Мста, на восточном берегу озера Ильмень, в восьми километрах к югу от Великого Новгорода.

Рождество — один из главных христианских праздников. Православные верующие отметят его в ночь на 7 января. Накануне, 6 января, православные верующие отмечают сочельник. В последний день перед Рождеством традиционно готовятся 12 блюд, а также необходимо соблюдать определенные традиции и запреты.

Дополнительную расчистку дорог, ведущих к храмам Подмосковья, провели в преддверии Рождества. Более тысячи снегоуборщиков расчистили 1,3 тысячи километров, чтобы верующие добрались до праздничной службы без проблем.