Путин приехал на прощание с Лужковым

Президент России Владимир Путин прибыл на церемонию прощания с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в храм Христа Спасителя.

Глава Российского государства сел рядом со вдовой политика — предпринимательницей Еленой Батуриной.

Источник фото: РИА «Новости»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл уже провел панихиду по Лужкову. Настоятель Русской православной церкви назвал бывшего главу столицы выдающимся человеком, который вписал очень важную страницу в историю Москвы. Патриарх Кирилл отметил, что именно Лужков настоял на восстановлении храма Христа Спасителя, и призвал помолиться об упокоении души экс-мэра и о прощении его грехов.

Юрий Лужков умер 10 декабря в Мюнхене, куда он прилетел накануне для плановой операции на сердце. Его врач рассказал, что политик ранее часто приезжал в Германию на лечение. В этот раз оказалось, что у Лужкова закрыты все важнейшие сосуды. Сердце бывшего мэра Москвы остановилось из-за кровотечения. После панихиды и прощания его похоронят на Новодевичьем кладбище.