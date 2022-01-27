Путин приехал на Пискаревское кладбище в Петербурге, чтобы почтить память жертв блокады

Президент России Владимир Путин приехал на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы почтить память жертв блокады, живших в Ленинграде. Она закончилась в этот день, 27 января, 78 лет назад.

Российский лидер вознес цветы к братской могиле, в которой похоронен его брат, погибший во время блокады ребенком, что удалось установить по документам. После Путин, пройдя по главной аллее мемориала, возложил памятный венок к монументу «Мать-Родина», написал ТАСС.

В 2022 году отмечается 78 лет с момента полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов. Блокада продлилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время погибло много жителей города. Точное число погибших ученые не могут определить до сих пор — оценки колеблются в промежутке от 500 до 1,5 миллиона человек.

На Пискаревском кладбище похоронены примерно полмиллиона защитников Ленинграда, погибших в блокаду. В этой северной части города в самую холодную блокадную зиму массово хоронили людей.