Путин приехал на пасхальную службу в храм Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин приехал на праздничную пасхальную службу, которая проходит в храме Христа Спасителя.

Традиционно глава государства, как отметило РИА «Новости», встречает праздник Светлой Пасхи в этом храме в Москве.

На праздничной службе также присутствует мэр Москвы Сергей Собянин, отметил ТАСС.

В 2019 году Путин был в храме Христа Спасителя вместе с занимавшим тогда должность премьер-министра страны Дмитрием Медведевым и его супругой Светланой. В 2020 году Путин впервые за время президентства пропустил пасхальную службу из-за пандемии коронавируса, тогда он поставил свечку в маленькой часовне на территории своей резиденции в Ново-Огарево.

Праздничное пасхальное богослужение началось в московском храме Христа Спасителя накануне поздно вечером. Возглавил Божественную литургию Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. «360» ведет прямую трансляцию с места событий.