Путин приехал на концерт в «Лужниках» и поздравил россиян с годовщиной возвращения Крыма

В «Лужниках» начался праздничный концерт в честь воссоединения Крыма с Россией. На мероприятие приехал российский президент Владимир Путин.

«Поздравляю вас с праздником, с днем воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. <…> Результат референдума 2014 года — это не только восстановление исторической справедливости. Он еще заключается в том, что мы еще раз ясно, четко продемонстрировали сами себе и всему миру — имеем такую возможность и способность объединяться вокруг интересов родины», — заявил глава Российского государства.

Сегодня Путин провел встречу по видеосвязи с общественностью Крыма. Он поздравил всех участников этой беседы и отметил, что ничего в Крым не вкладывалось десятилетиями. По его словам, из полуострова только выкачивали ресурсы. Теперь, заявил президент, нужно быстрее наверстывать время и двигаться вперед. Путин подчеркнул, что Крым — это регион стратегической значимости, поэтому поддержка крымчан и севастопольцев — безусловный приоритет для руководства государства.

Крым воссоединился с Россией по результатам референдума 2014 года. Тогда большинство местных жителей проголосовали за возвращение в состав страны.