Путин прибыл в Кронштадт для участия в параде ВМФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Кронштадт для участия в военно-морском параде в честь Дня ВМФ. Глава государства обойдет корабли на катере.

В этом году в параде будут участвовать 54 корабля, в том числе три фрегата из Индии, Ирана и Пакистана, 48 воздушных судов и более четырех тысяч военнослужащих.

На Неве можно будет увидеть малые ракетные корабли, минные тральщики, пограничные и противодиверсионные катера, новейший фрегат проекта 22350 «Адмирал Касатонов», корвет «Стойкий», большой десантный корабль «Оленегорский горняк», малый ракетный корабль «Град Свияжск» и неатомную подводную лодку «Кронштадт», шесть парусных судов.

В парадном строю в Кронштадте пройдет 16 кораблей, в него войдут в том числе корвет «Гремящий», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» и ракетный крейсер «Маршал Устинов». Военные корабли из Индии, Ирана и Пакистана замкнут строй.

Впервые в параде примет участие новейший стратегический ракетоносец проекта 955А «Князь Владимир».