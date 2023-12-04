Важное 04 декабря 2023, 15:32 Путин прибыл на выставку-форум «Россия» на ВДНХ Путин впервые посетил выставку «Россия» на ВДНХ в Москве РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин днем 4 декабря приехал на выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Там глава государства примет участие в церемонии награждения премией «Волонтер года». Видео прибытия лидера страны опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

Международная выставка-форум начала работу месяц назад, для посетителей ее двери будут открыты до 12 апреля. Путин не присутствовал на открытии, но его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщал, что президент обязательно ознакомится с экспозициями площадки.

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Сегодня для главы государства проводят большую экскурсию, отметил Зарубин. Вместе с Путиным слушателями стали дети.