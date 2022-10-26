Путин предупредил о попытках террористов ИГ просочиться на территорию СНГ | 360°

Общество 26 октября 2022, 15:20 Путин предупредил о попытках террористов ИГ просочиться на территорию СНГ Президент России Путин: террористы ИГ пытаются просочиться на территорию СНГ РИА "Новости"

Читать 360tv в

Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* и других подобных группировок пытаются просочиться на территорию СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«На пространстве содружества <...> не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ*, „Аль-Каида“**, другие террористические группировки», — подчеркнул Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

Реклама

Президент отметил, что экстремисты формируют законспирированные ячейки. Отдельно он обратил внимание на концентрацию групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии. Это, по его словам, несет потенциальный риск вторжения в данный регион.

Реклама

Путин добавил, что еще одной приоритетной задачей в нынешних условиях является совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран СНГ. Он призвал активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб.

По словам президента, некоторые страны уже давно используют тактику шантажа, давления, запугивания.

«Не прекращаются попытки реализации сценариев „цветных революций“, активно используется карта национализма и экстремизма», — подчеркнул он.

Также Путин указал на попытки разжигания вооруженных конфликтов, что представляет прямую угрозу безопасности всех участников СНГ.

*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.

**«Аль-Каида» — запрещенная террористическая организация.