Путин предупредил о попытках террористов ИГ просочиться на территорию СНГ | 360°

26 октября 2022, 15:20
Путин предупредил о попытках террористов ИГ просочиться на территорию СНГ
Президент России Путин: террористы ИГ пытаются просочиться на территорию СНГ
Боевики запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»* и других подобных группировок пытаются просочиться на территорию СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«На пространстве содружества <...> не снижается уровень опасности, которую представляют ИГИЛ*, „Аль-Каида“**, другие террористические группировки», — подчеркнул Путин на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
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Президент отметил, что экстремисты формируют законспирированные ячейки. Отдельно он обратил внимание на концентрацию групп боевиков в Афганистане, особенно у границ с республиками Центральной Азии. Это, по его словам, несет потенциальный риск вторжения в данный регион.
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Путин добавил, что еще одной приоритетной задачей в нынешних условиях является совместное противодействие попыткам вмешательства во внутренние дела стран СНГ. Он призвал активнее вскрывать и пресекать работу зарубежных спецслужб.
По словам президента, некоторые страны уже давно используют тактику шантажа, давления, запугивания.
«Не прекращаются попытки реализации сценариев „цветных революций“, активно используется карта национализма и экстремизма», — подчеркнул он.
Также Путин указал на попытки разжигания вооруженных конфликтов, что представляет прямую угрозу безопасности всех участников СНГ.
*«Исламское государство» — запрещенная в России террористическая группировка.
**«Аль-Каида» — запрещенная террористическая организация.
Владимир Путин
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