Путин предрек скорый конец однополярного мира
Путин: однополярный мир изжил себя, его сменяет совсем другая модель
Однополярная модель мира уже изжила себя, заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, на смену ей приходит иное мировое устройство, в основе которого лежит принцип справедливости и уважения стран друг к другу.
Тему смены моделей мира российский лидер затронул в приветствии по случаю открытия VII Восточного экономического форума. Обращение Путина опубликовала пресс-служба Кремля.
Глава государства обратил внимание на главную тему встречи этого года — «На пути к многополярному миру». Путин подчеркнул, что сейчас она представляется действительно значимой и весьма актуальной.
«На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признании права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — отметил президент.
По его мнению, именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого процесса.
«С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН», — сказал Путин.
Он добавил, что Россия готова вместе со своими заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в самых разных форматах.