Путин предрек скорый конец однополярного мира

Однополярная модель мира уже изжила себя, заявил президент РФ Владимир Путин. По мнению главы государства, на смену ей приходит иное мировое устройство, в основе которого лежит принцип справедливости и уважения стран друг к другу.

Тему смены моделей мира российский лидер затронул в приветствии по случаю открытия VII Восточного экономического форума. Обращение Путина опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на главную тему встречи этого года — «На пути к многополярному миру». Путин подчеркнул, что сейчас она представляется действительно значимой и весьма актуальной.

«На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признании права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», — отметил президент.

По его мнению, именно в Азиатско-Тихоокеанском регионе формируются мощные политические и экономические центры, выступающие в качестве движущей силы этого процесса.

«С удовлетворением отмечаем, как крепнет и набирает обороты прямое двустороннее сотрудничество азиатско-тихоокеанских государств, а также их кооперация в рамках таких влиятельных объединений, как ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС, АТЭС, АСЕАН», — сказал Путин.

Он добавил, что Россия готова вместе со своими заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в самых разных форматах.