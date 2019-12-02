Путин предписал братьев и сестер зачислять в одну школу

Согласно подписанному документу, отныне проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют преимущественное право приема на обучение по основным общеобразовательным программам дошкольного образования, а также начального общего образования в государственные и муниципальные образовательные организации, куда уже зачислены их братья или сестры.

Согласно духу закона, ожидается, что эти меры помогут укреплению семей, будут развивать государственную поддержку семей с детьми, дадут возможность россиянам задуматься о многодетности. Кроме того, так будет обеспечено право детей на достойные условия содержания, воспитания и всестороннего развития.

Необходимые правки будут внесены в Семейный кодекс России, а также в закон об образовании. Автор законопроекта, глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников ранее отмечал, что сложности с зачислением детей из одной семьи в одну школу замечены по всей России.