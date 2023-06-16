Общество 16 июня 2023, 15:51 Путин предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет вне зависимости от дохода семьи Президент Путин: пособия на ребенка до 1,5 лет нужно выплачивать в течение всего периода Freepik

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Президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособие на ребенка до 1,5 лет в течение всего периода, для которого они предназначены. При этом на выплатах не должен сказываться увеличение доходов семьи. Об этом глава государства заявил на Петербургском экономическом форуме.

«Предлагаю пособие на ребенка до полутора лет, а также детское пособие выплачивать в течение всего периода времени, на который назначено», — сказал президент.

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Глава государства также предложил сохранять пособия по уходу за ребенком при условии частичной занятости родителей. Он подчеркнул, что нужно «закрепить это понятие в законе».

Владимир Путин также заявил, что в России продолжится индексирование минимального размера оплаты труда. Так, в начале следующего года МРОТ увеличат на 18,5%.

В России уже индексировали целый ряд пособий с 1 февраля. На 11,9% увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам и других мер социальной поддержки.