Общество 16 июня 2023, 16:01 Путин предложил способ дополнительной поддержки семей с детьми-инвалидами Путин: понятие «частичная занятость» в законе поможет семьям с детьми-инвалидами Freepik

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Президент России Владимир Путин поручил на законодательном уровне закрепить понятие «частичная занятость», чтобы семьи с детьми-инвалидами могли получить дополнительную поддержку. Глава государства выступил с таким предложением на Петербургском международном экономическом форуме.

Путин напомнил, что сейчас пособие по уходу за ребенком-инвалидом не выплачивают, если родитель трудоустроен. Люди в таких семьях не получают выплату, даже если устраиваются не на полный день, а находят подработку, пояснил президент. По мнению главы государства, необходимо снять эти ограничения.

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«А чтобы здесь не было разночтений, нужно закрепить понятие „частичная занятость“ в законе. Я прошу парламент как можно быстрее принять соответствующие нормы», — отметил Путин.

Ранее с предложением законодательно закрепить понятие «частичной занятости» выступил министр труда РФ Антон Котяков. Он пояснил, что эта мера позволит людям совмещать подработку и уход за ребенком или инвалидом.