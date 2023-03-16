Важное 16 марта 2023, 15:25 Путин предложил создать премию для наиболее ответственных компаний России Путин: в России нужно создать премию для наиболее ответственных компаний

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В России следует учредить премию для наиболее ответственных отечественных компаний. С таким предложением выступил президент РФ Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

По словам главы государства, первых лауреатов новой премии можно было бы наградить уже в 2024 году в рамках съезда РСПП.

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Президент подчеркнул, что власти будут поддерживать ответственный бизнес и компании, которые нацелены на стратегическое развитие, а не на краткосрочный результат.

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Он поставил в пример бизнес, который вместо работы в офшорах и вывода средств на вещи «не первой необходимости» делает лучше жизнь в России: запускает программы поддержки сотрудников и их семей, направляет средства на больницы, спортивные и культурные объекты.

«Сегодня мы видим примеры достойного отношения к делу как к высокой миссии предпринимателя», — сказал Путин.