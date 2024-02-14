Важное 14 февраля 2024, 17:57 Путин предложил повысить зарплату медиков в малых городах и селах Путин предложил с 1 марта повысить размер выплат медикам в малых городах и селах РИА «Новости»

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В России необходимо поднять заработную плату медикам в селах и малых городах. С таким предложением выступил президент Владимир Путин на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

«В городах, где проживают от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно получат 29 тысяч рублей, а средний медицинский персонал — 13 тысяч рублей», — сказал он.

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Глава государства отметил, что в местах, где проживают менее 50 тысяч человек, врачи получат по 50 тысяч рублей, а средний медперсонал — 30 тысяч рублей.

Также он заявил, что с 1 апреля все регионы России должны повысить окладную часть заработной платы всех медработников на 50% с сохранением дополнительных выплат.

«Мы всегда говорим о том, что фиксированная часть должна быть обеспеченной. Медработники заинтересованы в том, чтобы основная часть, оклад, был повыше», — добавил президент.

Он отметил, что правительству предстоит подготовить аналогичные решения в отношении сотрудников федеральных организаций, которые работают в системе ОМС.

Ранее Путин заявил, что экстренная помощь в России должна работать четко и без сбоев.