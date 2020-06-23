Путин предложил повысить НДФЛ на доход свыше 5 млн рублей в год

Владимир Путин предложил изменить налоговую ставку на доходы физических лиц с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает больше пяти миллионов рублей в год. Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та часть, которая превышает пять миллионов рублей.

Об этом российский лидер заявил во время обращения к россиянам во вторник, 23 июня. Все полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, закупку лекарств и высокотехнологические операции.

Повышенная ставка позволит дополнительно получить порядка 60 миллиардов рублей.

Таким образом, повышенный налог на доходы физических лиц начнут платить граждане, чей ежемесячный доход больше 416 000 рублей.

Вопрос повышения ставки налога на доходы физических лиц до 15% для богатых россиян обсуждался в правительстве. Но тогда говорилось о том, что повышенную ставку предусмотрят для граждан, чей доход превышает в год три миллиона рублей. Деньги планировали направить на борьбу с бедностью.

Ситуация с незарегистрированными лекарствами для детей с тяжелыми заболеваниями получила широкий резонанс в прошлом году, когда женщина через интернет попыталась купить лекарственный препарат «Фризиум» для своего ребенка с эпилепсией. Против нее завели уголовное дело, но после она стала свидетелем, а потом прокуратура вовсе прекратила уголовное дело.

В сентябре правительство поручило выделить 26 миллионов рублей на закупку иностранных лекарств, которые необходимы детям.

В конце прошлого года Владимир Путин подписал закон о покупке препаратов, не зарегистрированных в России. Новая норма начала действовать с 1 марта 2020 года.