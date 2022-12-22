Общество 22 декабря 2022, 10:43 Путин предложил кандидатов на пост прокуроров новых регионов России Путин внес в Совфед кандидатуры прокуроров ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин внес в Совет Федерации кандидатуры на пост прокуроров Запорожской и Херсонской областей, Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.

Глава государства предложил Кирилла Осипчука на пост прокурора Запорожской области, Андрея Петрова — прокурора Херсонской области, Глеба Михайлова — на должность прокурора ЛНР и Андрея Спивака — прокурора Донецкой Народной Республики.

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Председатель комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в соответствии с регламентом члены верхней палаты парламенты проведут консультации, после чего предоставят позицию по кандидатурам.

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Президент России назначает прокуроров субъектов РФ после консультаций с Советом Федерации, эта норма закреплена в Конституции.

В конце сентября в Херсонской и Запорожской областях, ДНР и ЛНР прошли референдумы о независимости от Украины и вхождении в состав России. Большинство жителей поддержали интеграцию.