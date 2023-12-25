25 декабря 2023, 13:50
Путин поздравил Вучича с наступающим Новым годом и пожелал Сербии мира и процветания
Президент Путин поздравил сербского коллегу Вучича с наступающим Новым годом
Российский лидер Владимир Путин поздравил своего сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством. Текст опубликовали на сайте администрации президента Сербии.
Путин отметил, что отношения между двумя странами развиваются в конструктивном духе, вне зависимости от нелегкой ситуации в мире.
Реклама
«Рассчитываю на продолжение нашего диалога и продуктивной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки», — отметил российский лидер.
Президент РФ в преддверии Нового года пожелал главе Сербии здоровья, успехов и благополучия, а братскому сербскому народу — мира и процветания.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин отправит традиционные новогодние телеграммы только лидерам дружественных стран. Пресс-секретарь главы государства отказался раскрыть формат новогоднего обращения президента к россиянам.
Сербия
Владимир Путин
Новый год
Реклама
Реклама