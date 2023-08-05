Общество 05 августа 2023, 15:15 Путин поздравил военного летчика Николая Кульпова со 100-летним юбилеем Президент Путин поздравил со столетием военного летчика Николая Кульпова РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин поздравил со столетним юбилеем летчика и ветерана Великой Отечественной войны Николая Кульпова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил выдающиеся навыки пилотажа, героизм и исключительное мужество Кульпова.

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«Ваша жизнь стала настоящим образцом преданного служения своей Родине. Вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии в годы Великой Отечественной войны, где „крылом к крылу“ сражались с летчиками французского авиаполка „Нормандия — Неман“», — подчеркнул Путин.

По словам президента, Кульпов как никто другой понимает ценность братства по оружию и подлинной дружбы в борьбе за правое дело.

«Тем важнее ваша многолетняя просветительская и общественная деятельность, направленная на упрочение взаимопонимания и дружбы между народами, сохранение исторической правды», — добавил он.

Президент России пожелал Кульпову здоровья, бодрости духа и благополучия.