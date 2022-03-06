Путин поздравил Валентину Терешкову с 85-летием

Президент Владимир Путин поздравил первую в мире женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову с юбилеем. Сегодня ей исполнилось 85 лет.

В поздравительной телеграмме президент отметил огромный личный вклад Терешковой в укрепление авторитета России как космической державы.

«С удовольствием присоединяюсь к поздравлениям, звучащим сегодня в Ваш адрес. Вас знают и глубоко уважают как мужественного, сильного духом человека с ответственной гражданской и жизненной позицией», — говорится в обращении Путина.

По его словам, общественная и законотворческая деятельность Терешковой является ярким примером честного служения Отечеству.

Президент также пожелал Терешковой здоровья и всего наилучшего.

Космический полет Валентина Терешкова совершила в июне 1963 года, пишет RT. Она была командиром космического корабля «Восток-6» по программе группового полета с кораблем «Восток-5», который пилотировал Валерий Быковский. Продолжительность полета составила двое суток 22 часа 50 минут. За это время космический корабль Терешковой 48 раз облетел вокруг Земли.