Путин поздравил студентов и школьников с 1 сентября

Президент России Владимир Путин поздравил учеников школ и студентов вузов с Днем знаний. Российский лидер пожелал успехов первоклассникам и заявил, что 1 сентября — это праздник ожидания долгожданной встречи с друзьями и любимыми учителями.

«От души поздравляю всех студентов, школьников, тех, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года. И, конечно, хочу искренне пожелать успехов — кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог», — сказал российский президент.

Путин адресовал самые добрые слова мамам, папам, бабушкам и дедушкам, которые всегда рядом со своими детьми, переживают и верят в них.

По словам президента, День знаний все ждут с особенным волнением в предвкушении встречи с одноклассниками и любимыми учителями, вместе с которыми «предстоит постигать новые знания, поразмышлять вместе, помечтать о будущем».

1 сентября российские школьники будут учиться очно после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. Общеобразовательные учреждения будут работать по новым правилам. Дети будут приходить в школы в разное время, чтобы лишний раз не пересекаться. Педагоги будут вести уроки в защитных масках. Путин попросил учеников соблюдать ограничения на фоне непростой эпидемической ситуации.