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    25 июля 2020, 01:50

    Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником

    Александра Каширина

    Следователи должны принимать грамотные безукоризненные процессуальные решения, которые будут гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять. Такие слова произнес президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия страны.
    Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником

    «Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена», — отметил российский лидер.

    Путин особенно подчеркнул, что главным критерием оценки следственных работ являются не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан, так как следователи отстаивают правду, справедливость и достоинство человека, добиваясь наказания преступников.

    Президент также поблагодарил сотрудников и ветеранов органов следствия за службу и пожелал им продолжать традиции «честности, принципиальности, объективности и строгого соблюдения закона».

    Новости SMI.FM