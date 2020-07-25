Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником
Следователи должны принимать грамотные безукоризненные процессуальные решения, которые будут гарантировать полноту расследования, а допущенные ошибки нужно своевременно исправлять. Такие слова произнес президент России Владимир Путин в поздравлении сотрудникам и ветеранам органов следствия страны.
«Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена», — отметил российский лидер.
Путин особенно подчеркнул, что главным критерием оценки следственных работ являются не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан, так как следователи отстаивают правду, справедливость и достоинство человека, добиваясь наказания преступников.
Президент также поблагодарил сотрудников и ветеранов органов следствия за службу и пожелал им продолжать традиции «честности, принципиальности, объективности и строгого соблюдения закона».