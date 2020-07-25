Путин поздравил сотрудников следствия с профессиональным праздником

«Крайне важно, чтобы каждое процессуальное решение, принятое следователем, было грамотным и безукоризненным, гарантировало качество и полноту расследования. А если ошибка по тем или иным причинам все же допущена, то она должна быть своевременно исправлена», — отметил российский лидер.

Путин особенно подчеркнул, что главным критерием оценки следственных работ являются не отдельные показатели ведомственной статистики, а доверие общества и граждан, так как следователи отстаивают правду, справедливость и достоинство человека, добиваясь наказания преступников.

Президент также поблагодарил сотрудников и ветеранов органов следствия за службу и пожелал им продолжать традиции «честности, принципиальности, объективности и строгого соблюдения закона».